Превышение скорости и несоблюдение дистанции. Полиция рассказала о причинах смертельных ДТП

Причиной некоторых из трагических аварий, произошедших за последние четыре дня, были несоблюдение дистанции и превышение скорости, заявили агентству LETA в Госполиции.
Также за эти дни в ДТП пострадали несколько десятков человек.
В Рижском регионе произошло три ДТП, в которых погибли четыре человека, а в Латгале и Видземе погибли два человека.
По всем этим авариям в настоящее время ведется расследование.
По первоначальной информации, трагические ДТП связаны с несоблюдением дистанции, превышением скорости, усталостью водителя. В одном случае женщина-водитель, совершившая смертельную аварию, была сильно пьяна.
Полиция призывает водителей быть ответственными и оценивать свое состояние прежде чем садиться за руль.
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