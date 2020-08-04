Вт, 4.08.2020
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Превышение скорости и несоблюдение дистанции. Полиция рассказала о причинах смертельных ДТП

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Причиной некоторых из трагических аварий, произошедших за последние четыре дня, были несоблюдение дистанции и превышение скорости, заявили агентству LETA в Госполиции.

Также за эти дни в ДТП пострадали несколько десятков человек. 

В Рижском регионе произошло три ДТП, в которых погибли четыре человека, а в Латгале и Видземе погибли два человека.

По всем этим авариям в настоящее время ведется расследование.

По первоначальной информации, трагические ДТП связаны с несоблюдением дистанции, превышением скорости, усталостью водителя. В одном случае женщина-водитель, совершившая смертельную аварию, была сильно пьяна. 

Полиция призывает водителей быть ответственными и оценивать свое состояние прежде чем садиться за руль.

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