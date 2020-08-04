Превышение скорости и несоблюдение дистанции. Полиция рассказала о причинах смертельных ДТП

Также за эти дни в ДТП пострадали несколько десятков человек.

В Рижском регионе произошло три ДТП, в которых погибли четыре человека, а в Латгале и Видземе погибли два человека.

По всем этим авариям в настоящее время ведется расследование.

По первоначальной информации, трагические ДТП связаны с несоблюдением дистанции, превышением скорости, усталостью водителя. В одном случае женщина-водитель, совершившая смертельную аварию, была сильно пьяна.

Полиция призывает водителей быть ответственными и оценивать свое состояние прежде чем садиться за руль.