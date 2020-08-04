В Карсавском крае столкнулись два VW Transporter: пострадали пять человек

В понедельник в 17:43 Пожарно-спасательная служба получила вызов в Карсавский край, где на участке дороги Виляка - Карсава произошло столкновение двух микроавтобусов. В момент прибытия службы пострадавшие уже находились под заботой медиков.

Пожарные привели в порядок проезжую часть, и к 20:18 ДТП было ликвидировано.

Как рассказали в полиции, авария произошла в поселке Бляшу Салнавской волости Карсавского края - столкнулись два Volkswagen Transporter. В результате ДТП пострадали оба водителя - мужчины 1970 и 1967 года рождения -, а также пассажиры - мужчины 1959, 1958 и 1985 года рождения. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медучреждение.

Начат уголовный процесс, обстоятельства аварии выясняются.

В свою очередь в 00:58 во вторник Пожарно-спательная служба получила вызов в Прейли, где из попавшей в ДТП машины на дорогу выливалось топливо и масло. Спасатели перевернули автомобиль на колеса и привели проезжую часть в порядок.

Всего за сутки в Латгале в двух ДТП пострадали семь человек.

Напомним, за прошедшие сутки в авариях пострадал 21 человек, один погиб.