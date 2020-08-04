В Юрмале мужчина в порыве ревности убил женщину, позвонил в полицию и сознался

Госполиция по подозрению в совершении убийства женщины на почве ревности в Юрмале задержала 63-летнего мужчину.
Утром в понедельник полиция получила звонок от мужчины, который назвал свои имя и фамилию и сообщил, что в одном из частных домов Юрмалы он убил женщину. Кроме того, он назвал точный адрес дома.
В указанном доме был найден труп женщины 1961 года рождения с колотыми ранами. В тот момент звонивший по этому адресу не находился.
В ходе следственных мероприятий сотрудники участка Юрмала выяснили местонахождение мужчины 1957 года рождения и спустя неполных полчаса его задержали.
Мужчина был близким знакомым погибшей.
Он признался в убийстве и рассказал, что совершил преступление в порыве ревности. Согласно предварительной информации, преступление было совершено спонтанно.
Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.
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