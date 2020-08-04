Он выиграл всё. Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

"Думаю, я могу сказать без сомнений, что о моём пути и итоге карьеры можно только мечтать", - написал он в Twitter.

A legendary career for Iker Casillas 👏 pic.twitter.com/DwuKckUet8 — ESPN FC (@ESPNFC) August 4, 2020

Большую часть карьеры Касильяс отыграл в мадридском "Реале", но в 2015 году он перешёл в португальский "Порту".

Икер Касильяс является одним из самых титулованных вратарей в истории. В 2010 году он со сборной Испании он выиграл чемпионат мира, а в 2008 и 2012 годах - чемпионат Европы.

На его счету пять побед в чемпионате Испании и три победы в Лиге чемпионов в составе "Реала", а также две победы в чемпионате Португалии в составе "Порту".

Пять раз Касильяс становился лучшим вратарём планеты по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Такое же количество наград имеется лишь ещё у одного голкипера - Джанлуиджи Буффона.