Вт, 4.08.2020
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Он выиграл всё. Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

ФОТО: Reuters/ScanPix

Испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 39 лет.

"Думаю, я могу сказать без сомнений, что о моём пути и итоге карьеры можно только мечтать", - написал он в Twitter.

Большую часть карьеры Касильяс отыграл в мадридском "Реале", но в 2015 году он перешёл в португальский "Порту".

Икер Касильяс является одним из самых титулованных вратарей в истории. В 2010 году он со сборной Испании он выиграл чемпионат мира, а в 2008 и 2012 годах - чемпионат Европы. 

На его счету пять побед в чемпионате Испании и три победы в Лиге чемпионов в составе "Реала", а также две победы в чемпионате Португалии в составе "Порту".

Пять раз Касильяс становился лучшим вратарём планеты по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Такое же количество наград имеется лишь ещё у одного голкипера - Джанлуиджи Буффона.

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