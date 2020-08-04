Он выиграл всё. Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 39 лет.
"Думаю, я могу сказать без сомнений, что о моём пути и итоге карьеры можно только мечтать", - написал он в Twitter.
A legendary career for Iker Casillas 👏 pic.twitter.com/DwuKckUet8— ESPN FC (@ESPNFC) August 4, 2020
Большую часть карьеры Касильяс отыграл в мадридском "Реале", но в 2015 году он перешёл в португальский "Порту".
Икер Касильяс является одним из самых титулованных вратарей в истории. В 2010 году он со сборной Испании он выиграл чемпионат мира, а в 2008 и 2012 годах - чемпионат Европы.
На его счету пять побед в чемпионате Испании и три победы в Лиге чемпионов в составе "Реала", а также две победы в чемпионате Португалии в составе "Порту".
Пять раз Касильяс становился лучшим вратарём планеты по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Такое же количество наград имеется лишь ещё у одного голкипера - Джанлуиджи Буффона.
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