В Алуксне во время поездки на зиплайне пострадала женщина: она столкнулась с ехавшим навстречу

Как рассказала представитель самоуправления Алуксненского края Эвита Аплока, произошедшее связано с человеческим фактором и погодой, в частности, ветер привел к помехами в работе раций инструкторов, в результате чего ездока пустили на трассу слишком рано, сообщает агентство LETA.

ЧП произошло в самом конце поездки, на платформе для приземления, и никак не связано с безопасностью тросовой дороги.

Зиплайн технически безопасен для дальнейшего использования, после произошедшего его повторно обследовали, проверили и протестировали, отметила Аплока.

Пострадавшая женщина была доставлена в медучреждение. Представители компании, арендующей у самоуправления устройства для поездки на воздушных тросах и оказывающей эту услугу, встретились с семьей пострадавшей и договорились о поддержке - предприятие оплатит все расходы по лечению.

Полиция начала уголовный процесс.

Поездка на зиплайне длиной в 350 метров со скоростью 50-56 километров в час - самая быстрая в Латвии и позволяет людям насладиться полетом с Темпляканлского полуострова, на котором построена стартовая платформа, на Пилссалу, где находится платформа для приземления.