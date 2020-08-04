В соцсетях появилась информация о похищении ребенка в Риге. Полиция сообщает, что это неправда

В Twitter во вторник появилась новость о том, что в одном из рижских супермаркетов пропала двухлетняя девочка, которую после длительных поисков с привлечением работников и дополнительных сил нашли в туалете с обритой головой и переодетой в мальчика.

Госполиция указала агентству LETA, что такой случай зарегистрирован не был и такую информацию стражи порядка не получали.

Официальный Twitter конкретного торгового центра также отметил, что у службы охраны и работников нет ни одного свидетельства об этом или похожем случае.

По наблюдениям портала TVNET, автор твита сообщение о пропавшем ребенке уже удалил.

"Эта новость - ложная, т/ц Alfa и Госполиция подтвердили, что заявления о таком событии получено не было. Извиняюсь, что доверился информации близких людей, ведь безопасность детей должна быть на первом месте! Спасибо силам Twitter за внесение ясности", - указал автор.

šī ziņa ir nepatiesa, gan Alfa T/C un Valsts policija apstiprina, ka nav saņemts iesniegums par šādu notikumu. Atvainojos, ka uzticējos tuvu ģimenes cilvēku informācijai, jo bērnu drošībai ir jābūt pirmajā vietā! Paldies twitter spēkam par skaidrības ieviešanu — Andris Kulbergs (@AndrisKulbergs) August 4, 2020