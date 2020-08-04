В соцсетях появилась информация о похищении ребенка в Риге. Полиция сообщает, что это неправда

Госполиция предупреждает о распространяемой в соцсетях новости о похищении ребенка в торговом центре Риги - это неправда, сообщает агентство LETA.
В Twitter во вторник появилась новость о том, что в одном из рижских супермаркетов пропала двухлетняя девочка, которую после длительных поисков с привлечением работников и дополнительных сил нашли в туалете с обритой головой и переодетой в мальчика.
Госполиция указала агентству LETA, что такой случай зарегистрирован не был и такую информацию стражи порядка не получали.
Официальный Twitter конкретного торгового центра также отметил, что у службы охраны и работников нет ни одного свидетельства об этом или похожем случае.
По наблюдениям портала TVNET, автор твита сообщение о пропавшем ребенке уже удалил.
"Эта новость - ложная, т/ц Alfa и Госполиция подтвердили, что заявления о таком событии получено не было. Извиняюсь, что доверился информации близких людей, ведь безопасность детей должна быть на первом месте! Спасибо силам Twitter за внесение ясности", - указал автор.
šī ziņa ir nepatiesa, gan Alfa T/C un Valsts policija apstiprina, ka nav saņemts iesniegums par šādu notikumu. Atvainojos, ka uzticējos tuvu ģimenes cilvēku informācijai, jo bērnu drošībai ir jābūt pirmajā vietā! Paldies twitter spēkam par skaidrības ieviešanu— Andris Kulbergs (@AndrisKulbergs) August 4, 2020
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