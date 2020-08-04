Вт, 4.08.2020
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В соцсетях появилась информация о похищении ребенка в Риге. Полиция сообщает, что это неправда

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Госполиция предупреждает о распространяемой в соцсетях новости о похищении ребенка в торговом центре Риги - это неправда, сообщает агентство LETA.

В Twitter во вторник появилась новость о том, что в одном из рижских супермаркетов пропала двухлетняя девочка, которую после длительных поисков с привлечением работников и дополнительных сил нашли в туалете с обритой головой и переодетой в мальчика.

Госполиция указала агентству LETA, что такой случай зарегистрирован не был и такую информацию стражи порядка не получали.

Официальный Twitter конкретного торгового центра также отметил, что у службы охраны и работников нет ни одного свидетельства об этом или похожем случае.

По наблюдениям портала TVNET, автор твита сообщение о пропавшем ребенке уже удалил.

"Эта новость - ложная, т/ц Alfa и Госполиция подтвердили, что заявления о таком событии получено не было. Извиняюсь, что доверился информации близких людей, ведь безопасность детей должна быть на первом месте! Спасибо силам Twitter за внесение ясности", - указал автор.

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