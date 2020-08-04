Вт, 4.08.2020
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Видео ⟩ Столицу Ливана потряс мощный взрыв: много раненых, минимум десять погибших

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сильный взрыв во вторник прогремел в столице Ливана Бейруте. В результате него в окнах выбило стекла, образовалось огромное облако дыма.

Взрыв произошел в портовом районе Бейрута и ощущался в большей части города. Силы безопасности сообщают, что пострадали десятки людей.

На опубликованных в соцсетях видео виден огромный взрыв, от которого распространяется взрывная волна.

На опубликованных ливанскими СМИ фотографиях видны застрявшие под развалинами людьми, некоторые из которых покрыты кровью.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что раненых очень много, однако точное их число не назвал. В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщил о сотнях пострадавших.

Источники агентства Reuters сообщают о по меньшей мере 10 погибших.

Местные СМИ сообщают, что причиной взрыва может быть несчастный случай в порту Бейрута.

Национального новостное агентство государства сообщило, что взрыв произошел на складе пиротехники у порта Бейрута.

По предварительной информации, взрыв не был терактом.

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