Видео ⟩ Столицу Ливана потряс мощный взрыв: много раненых, минимум десять погибших

Взрыв произошел в портовом районе Бейрута и ощущался в большей части города. Силы безопасности сообщают, что пострадали десятки людей.

На опубликованных в соцсетях видео виден огромный взрыв, от которого распространяется взрывная волна.

На опубликованных ливанскими СМИ фотографиях видны застрявшие под развалинами людьми, некоторые из которых покрыты кровью.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что раненых очень много, однако точное их число не назвал. В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщил о сотнях пострадавших.

Источники агентства Reuters сообщают о по меньшей мере 10 погибших.

Местные СМИ сообщают, что причиной взрыва может быть несчастный случай в порту Бейрута.

Национального новостное агентство государства сообщило, что взрыв произошел на складе пиротехники у порта Бейрута.

По предварительной информации, взрыв не был терактом.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

BREAKING: Large explosion rocks Beirut as smoke rises from Lebanon's port area. https://t.co/3FEYvrxo7C — Al Jazeera News (@AJENews) August 4, 2020

Another video I was just sent - incredible damage from shockwave on Charles Malek street. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/4U6TJLvugz — Michael Downey (@mgdowney) August 4, 2020