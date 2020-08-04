Вт, 4.08.2020
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Видео ⟩ Столицу Ливана потряс мощный взрыв: погибли не менее 25 человек, тысячи пострадали

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сильный взрыв во вторник прогремел в столице Ливана Бейруте. В результате него в окнах выбило стекла, образовалось огромное облако дыма.

Взрыв произошел в портовом районе Бейрута и ощущался в большей части города. Более того, последствия взрыва ощущались даже на Кипре. "Медуза" сообщает, что

взрывная волна уничтожила или нанесла повреждения зданиям в радиусе десяти километров.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия стали взрывчатые вещества, хранившиеся в районе порта.

Позже СМИ сообщили о еще одном взрыве, правда, не столь мощном, как первый.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, погибли минимум 25 человек, а пострадали более 2500.

Под завалами еще остаются люди, местные больницы не справляются с нагрузкой.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем траура по погибшим.

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