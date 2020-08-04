Видео ⟩ Столицу Ливана потряс мощный взрыв: погибли не менее 25 человек, тысячи пострадали

Сильный взрыв во вторник прогремел в столице Ливана Бейруте. В результате него в окнах выбило стекла, образовалось огромное облако дыма.
Взрыв произошел в портовом районе Бейрута и ощущался в большей части города. Более того, последствия взрыва ощущались даже на Кипре. "Медуза" сообщает, что
взрывная волна уничтожила или нанесла повреждения зданиям в радиусе десяти километров.
Согласно предварительным данным, причиной происшествия стали взрывчатые вещества, хранившиеся в районе порта.
Позже СМИ сообщили о еще одном взрыве, правда, не столь мощном, как первый.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, погибли минимум 25 человек, а пострадали более 2500.
Под завалами еще остаются люди, местные больницы не справляются с нагрузкой.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем траура по погибшим.
Construction related? https://t.co/ekdaMKoPt8— Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) August 4, 2020
BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020
🇱🇧 Milzīgs sprādziens #Beirūta #Libāna ostā.— BreakingLV (@breakinglv) August 4, 2020
🎥 @FadyRoumieh pic.twitter.com/jS68XO2aNt
💥 That is simply insane. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/vQy34TQrWG— PiQ (@PriapusIQ) August 4, 2020
BREAKING: Large explosion rocks Beirut as smoke rises from Lebanon's port area. https://t.co/3FEYvrxo7C— Al Jazeera News (@AJENews) August 4, 2020
Another video I was just sent - incredible damage from shockwave on Charles Malek street. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/4U6TJLvugz— Michael Downey (@mgdowney) August 4, 2020
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