Коронавирус в мире: ООН предупреждает о катастрофическом провале в образовании

Почти треть жителей Виктории с предписанием оставаться дома не были в самоизоляции в тот момент, когда им позвонили для случайной проверки, сказал во вторник глава правительства штата Дэниел Эндрюс.

Полиция штата жалуется на многочисленные случаи агрессии и даже насилия со стороны людей, отказывающихся следовать правилам и оставлять свои имена и адреса для программы отслеживания контактов. В одном из случаев посетительница магазина, на которой не было маски, напала на подошедшую к ней женщину-полицейскую и стала бить ее головой об асфальт.

В Австралии за все время эпидемии зафиксировано 18300 случаев, причем больше половины из них - в штате Виктория только за последний месяц. Штат Виктория и его столицу Мельбурн считают главным очагом второй волны коронавируса в стране.

Во вторник в штате Виктория было 439 новых случаев заболевания, 11 человек скончались.

В столице штата, Мельбурне, в воскресенье был введен особо жесткий шестинедельный карантин из-за резкого скачка новых случаев коронавируса.

Франция: вирус вернется зимой "с высокой вероятностью"

Научный совет при правительстве Франции предупредил, что осенью или зимой стране "с высокой вероятностью" грозит вторая волна коронавируса.

За последние недели число новых случаев в стране начало расти, за последние три дня зарегистрировано около 3,4 тысяч заболевших и увеличилось также число пациентов в отделениях реанимации.

Из других европейских стран рост новых случаев за последние недели также был зафиксирован в Бельгии, Люксембурге и Испании.

В Польше во вторник зафиксирован уже четвертый рекордный скачок новых случаев коронавируса. За сутки выявлено 680 новых заболевших и шесть смертей.

Около трети всех новых случаев зарегистрированы в области Силезия на юго-западе страны. Вспышки связывают с местными шахтами, условия работы в которых не позволяют держать дистанцию, передает агентство Рейтер.

Правительство страны рассматривает обязательное тестирование для возвращающихся в Польшу и карантин для прибывающих из ряда стран.

В Польше насчитывается 48149 заболевших коронавирусом, 1738 человек скончались.

Япония отказывается от факсов

Власти Токио решили запустить централизованную базу данных для регистрации случаев заболевания коронавируса - до этого медицинские центры несколько месяцев посылали свои данные о каждом пациенте по факсу.

Как передают местные СМИ, чиновники вручную пересчитывали число факсов из медицинских центров и затем объявляли его как дневную статистику по коронавирусу.

Критики такого метода отмечали, что из-за того, что факсы должны быть отправлены к 9 утра, возникали задержки, а некоторых пациентов могли посчитать дважды.

В Японии многие компании до сих пор широко используют факсы в своей работе.

Новая база данных должна ослабить нагрузку на медиков и чиновников и позволяет пациентам самим регистрировать свои симптомы.

Во вторник в Токио зарегистрировано 309 новых случаев Covid-19, а общее число зараженных превысило 14 тысяч.

Со вторника десятки миллионов филиппинцев снова на карантине. Приказ не покидать свои дома распространился на столицу Манилу и ее окрестности. В воскресенье медики страны призвали президента Родриго Дутерте не допустить коллапса системы здравоохранения.

Предыдущий карантин власти Филиппин ослабили только в июне. Он был одним из самых долгих в мире.

Однако больницы страны оказались не в силах справиться с наплывом новых больных, после того как число заражений увеличилось в пять раз, превысив 100 тысяч.

Новый карантин означает, что все жители охваченной им территории должны оставаться дома и выходить только в магазин за предметами первой необходимости или для физических упражнений. Общественный транспорт не работает, местные авиарейсы приостановлены.