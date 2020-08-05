Тамара Глоба: мечты сбываются, и у трех знаков Зодиака это случится в августе

В целом, по словам астролога, тяжелых испытаний август не принесет никому, наоборот - подарит приятные новости, а представителей трех знаков зодиакального круга жде просто головокружительный успех.

Лев

Львы в августе будут достойны самых больших почестей. Возможно, именно конец лета станет для этих людей тем счастливым периодом, когда все карты буду, что называется, у них в руках. Астролог лишь рекомендует быть внимательнее к окружению - за спиной могут прятаться завистники.

В остальном же месяц будет удачным для представителей этого знака Зодиака - карьера пойдет вверх, а в семье будет царить идиллия.

Скорпион

По удачливости в конце лета со Львами могут посоперничать разве что Скорпионы. Астролог предсказывает им мощный денежный поток -

деньги будут литься как из рога изобилия, и не случайно - эти люди давно шли к своей цели, и в августе их труды начнут приносить щедрые плоды.

Тамара Глоба обещает им хорошие перспективы в карьере и успех в любых делах, которые касаются малого и среднего бизнеса.

Козерог

Козерогам Тамара Глоба советует выйти из тени и показать, на что они способны. В августе звезды сойдутся в самом удачном расположении для представителей этого знака.

Им не будет равных в коммуникации - их обаяние поможет решить любые проблемы на работе. Успех ждет и в отношениях с противоположным полом.

Кроме того, Козероги смогут освободиться от зависимости от окружающих и добиться расположения важных для них людей.