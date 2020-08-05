За полвека стоимость этой машины выросла в 86 раз

Иногда удивляешься, как машину можно поставить в гараж на полвека и не использовать. А иногда удивляешься, как за старую машину можно платить огромные деньги. Однако автомобильный мир полон странностей и время от времени случается, что, казалось бы, скромная машина, но вызывает большой интерес. Например, оригинал 1968 года ЗАЗ 965 или "жук", за который владелец требует астрономическую денежную сумму.
Объявление о продаже запорожца ЗАЗ 965 было опубликовано на портале Auto.ru.
Как сообщил сам продавец, автомобиль не реставрировался, полностью на ходу, в рабочем состоянии, а все детали заводские.
В отличие от других подобных автомобилей, которые прямо с дороги свернули в гараж какого-нибудь коллекционера и проверили там следующие годы, этот конкретный экземпляр видел многое. А именно - его пробег составляет 12 899 километров. Принимая во внимание специфику машины, - это приличное расстояние.
Хотя и это транспортное средство было произведено более, чем полвека назад, оно хорошо сохранилось.
Всего на Запорожском автозаводе было создано 322 166 различных модификаций ЗАЗ 965. До наших дней сохранилась лишь небольшая часть, не говоря уже о хорошем состоянии. Это также причина, по которой владелец "жука" решил развестись с ним только в том случае, если ему кто-то заплатит 1,55 миллиона рублей или около 18 тысяч евро.
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