Ср, 5.08.2020
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За полвека стоимость этой машины выросла в 86 раз

ЗАЗ 965

ФОТО: auto.ru

Иногда удивляешься, как машину можно поставить в гараж на полвека и не использовать. А иногда удивляешься, как за старую машину можно платить огромные деньги. Однако автомобильный мир полон странностей и время от времени случается, что, казалось бы, скромная машина, но вызывает большой интерес. Например, оригинал 1968 года ЗАЗ 965 или "жук", за который владелец требует астрономическую денежную сумму. 

Объявление о продаже запорожца ЗАЗ 965 было опубликовано на портале Auto.ru.

ФОТО: auto.ru

Как сообщил сам продавец, автомобиль не реставрировался, полностью на ходу, в рабочем состоянии, а все детали заводские.

ФОТО: auto.ru

В отличие от других подобных автомобилей, которые прямо с дороги свернули в гараж какого-нибудь коллекционера и проверили там следующие годы, этот конкретный экземпляр видел многое. А именно - его пробег составляет 12 899 километров. Принимая во внимание специфику машины, - это приличное расстояние.

ФОТО: auto.ru

Хотя и это транспортное средство было произведено более, чем полвека назад, оно хорошо сохранилось. 

ФОТО: auto.ru

Всего на Запорожском автозаводе было создано 322 166 различных модификаций ЗАЗ 965. До наших дней сохранилась лишь небольшая часть, не говоря уже о хорошем состоянии. Это также причина, по которой владелец "жука" решил развестись с ним только в том случае, если ему кто-то заплатит 1,55 миллиона рублей или около 18 тысяч евро.

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