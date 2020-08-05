За полвека стоимость этой машины выросла в 86 раз

Объявление о продаже запорожца ЗАЗ 965 было опубликовано на портале Auto.ru.

ФОТО: auto.ru

Как сообщил сам продавец, автомобиль не реставрировался, полностью на ходу, в рабочем состоянии, а все детали заводские.

ФОТО: auto.ru

В отличие от других подобных автомобилей, которые прямо с дороги свернули в гараж какого-нибудь коллекционера и проверили там следующие годы, этот конкретный экземпляр видел многое. А именно - его пробег составляет 12 899 километров. Принимая во внимание специфику машины, - это приличное расстояние.

ФОТО: auto.ru

Хотя и это транспортное средство было произведено более, чем полвека назад, оно хорошо сохранилось.

ФОТО: auto.ru

Всего на Запорожском автозаводе было создано 322 166 различных модификаций ЗАЗ 965. До наших дней сохранилась лишь небольшая часть, не говоря уже о хорошем состоянии. Это также причина, по которой владелец "жука" решил развестись с ним только в том случае, если ему кто-то заплатит 1,55 миллиона рублей или около 18 тысяч евро.