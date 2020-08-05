За прошедшие сутки в Латвии выявлено 8 новых случаев Covid-19

Установлено, что пятеро заболевших вернулись из-за границы (Великобритания, Беларусь, Сербия и Нидерланды), с тремя другими заболевшими связались, чтобы выяснить дополнительную информацию.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 206 080 тестов на Covid-19, выявлено 1257 инфицированных. На данный момент выздоровели 1070 человек, умерло 32 человека.

За сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся шесть человек, все с заболеванием средней тяжести.

Выписан из стационаров 191 человек.