За прошедшие сутки в Латвии выявлено 8 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделан 2212 тест на Covid-19, выявлено восемь новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Установлено, что пятеро заболевших вернулись из-за границы (Великобритания, Беларусь, Сербия и Нидерланды), с тремя другими заболевшими связались, чтобы выяснить дополнительную информацию.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 206 080 тестов на Covid-19, выявлено 1257 инфицированных. На данный момент выздоровели 1070 человек, умерло 32 человека.
За сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся шесть человек, все с заболеванием средней тяжести.
Выписан из стационаров 191 человек.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!