Видео ⟩ В Пурвциемсе водитель самоката едва не попал под колеса авто. Ему "повезло"

Как сообщает программа Degpunktā, молодой человек на самокате ехал по улице Курмью в направлении улицы Стирну. Приближаясь к перекрестку, мужчина начал снижать скорость, которая и так не была большой, въехав в лужу, самокат заснесло и он попал под колеса BMW.

Водитель самоката в программе пояснил, что сам упал всего в нескольких миллиметрах от машины. "Я просто свалился, просто повезло", - рассказал водитель самоката Артем.

Артем действительно обошелся только испугом, однако если бы юноша на самокате попал под колеса транспортного средства, эта история закончилась бы более серьезными последствиями.

"Не хватило считанных секунд, чтобы он попал мне под колеса. Я бы его сразу же переехала. Мне сперва показалось, что он попал под колесо. Торможение небольшое, скорость была не была большая", - говорит водитель BMW Ольга.

В этот раз водителям не пришлось вызывать медиков. Хватило звонка полицейским, чтобы зафиксировать факт аварии и сообщения компании о побитом самокате. Известно, что самокат застрахован и этот инцидент будет обсуждаться с прокатом.

В минувшие сутки в ДТП пострадал 21 человек, в том числе пять пешеходов и четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Зарегистрировано 167 ДТП, в том числе 18 с пострадавшими.

Оформлено девять протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 146 за превышение скорости и 325 в целом за нарушения дорожного движения.