Видео ⟩ Наглой сороке для гнезда понадобился волос, а тут пони - вот удача!

На YouTube-канале ViralHog накануне появилось забавное видео с участием ну очень наглой сороки и флегматичного пони. Этот ролик посмотрели уже более 10 тысяч пользователей. Взгляните и вы!
"Миниатюрный шетлендский пони Саймон терпеливо позволяет дерзкой, решительной и настойчивой сороке стащить волос из хвоста для своего гнезда", - написал автор в комментарии к этому видео.
На кадрах видно, как настойчивая птица на протяжении нескольких секунд дергает пони за хвост, на что маленькая лошадка не обращает совершенно никакого внимания.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!