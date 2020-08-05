В Эстонии ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки - 22 новых случая

10 новых зараженных имеют отношение к уже известным очагам заболевания. 11 позитивных диагнозов поставлены морякам, двое из которых во вторник госпитализированы.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 9 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.