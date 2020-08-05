Ср, 5.08.2020
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В Эстонии ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки - 22 новых случая

Иллюстративное фото

ФОТО: Amir Cohen / REUTERS

За сутки в Эстонии проанализирован 961 первичный тест на Covid-19, добавилось 22 позитивных результата, сообщил в среду утром департамент здоровья.

10 новых зараженных имеют отношение к уже известным очагам заболевания. 11 позитивных диагнозов поставлены морякам, двое из которых во вторник госпитализированы.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 9 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

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