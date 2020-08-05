Covid-19 вернулся в два края Латвии

Случаи Covid-19 вновь появились в Екабпилсском и Сейском краях, также количество зараженных выросло в Риге, Лиепае и Огрском крае, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.
Из выявленных за прошедшие сутки восьми новых случаев Covid-19 три зарегистрированы в Риге, по одному - в Лиепайском и Огрском краях. Активные случаи Covid-19 имеются сейчас в 28 самоуправлениях Латвии.
Первое место по числу больных Covid-19 занимает Рига (79), далее следует Гулбенский край (16), Саласпилсский и Огрский края (по 7 в каждом). Во всех остальных самоуправлениях количество заболевших не превышает пяти.
Из зарегистрированных вчера восьми заразившихся трое относятся к возрастной группе от 10 до 19 лет, трое - к группе 40-49 лет, по одному - к возрастной группе от 20 до 29 лет и к возрастной группе от 30 до 39 лет.
Напомним, за прошедшие сутки сделано 2212 теста на Covid-19, выявлено восемь новых случаев заболевания.
Установлено, что пятеро заболевших вернулись из-за границы (Великобритания, Беларусь, Сербия и Нидерланды), с тремя другими заболевшими связались, чтобы выяснить дополнительную информацию.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 206 080 тестов на Covid-19, выявлено 1257 инфицированных. На данный момент выздоровели 1070 человек, умерло 32 человека.
За сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся шесть человек, все с заболеванием средней тяжести.
Выписан из стационаров 191 человек.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!