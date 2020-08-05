Тимма: Латвия всегда будет в моём сердце, но к России у меня самые тёплые чувства

28-летний Тимма в прошлом сезоне представлял один из сильнейших баскетбольных клубов России - московский "Химки".

Прошлым летом Тимма подписал с "Химками" двухлетний договор, поэтому ожидается, что он будет представлять московскую команду и в следующем сезоне.

Особую популярность в российских СМИ Тимма обрёл, когда начал встречаться с родившейся в Украине певицей Анной Седоковой.

В интервью порталу у Тиммы поинтересовались, где ему комфортнее - в России или в Латвии.

"Латвия всегда останется моей родиной и всегда будет в моём сердце, но к России у меня самые тёплые чувства. Там, где моя семья и команда, там мой дом", - сказал он.

Баскетболиста попросили рассказать самую сумасшедшую историю, произошедшую с ним в России.

"Все таксисты почему-то всегда думают, что я русский. Спрашивают, по какой дороге ехать. А я понятия не имею! А самые острые истории не смогу рассказать в интервью. Это секреты команды".

Сейчас Тимма находится в Майами, во Флориде - втором в США штате по числу случаев заражения Covid-19. Во Флориде коронавирусом заразились почти полмиллиона человек.

"Я тренируюсь летом в Майами больше 5 лет. У меня тут отличный тренер. Каждое утро я встаю в 6 и еду на тренировку до 12. Там у меня баскетбол и силовые тренировки на песке".

Также Тимма рассказал, что в Майами невозможно встретить на улице людей без масок:

"Невозможно увидеть на улице человека без маски. Соблюдается социальная дистанция. В гостиницах и жилых комплексах все помещения обрабатываются, везде антисептики. Во многих магазинах запускают покупателей всего по несколько человек. Тебе не продадут даже кофе, если ты без маски. Но я приехал сюда не отдыхать. Я тренируюсь каждый день, моя цель - стать лучше".

Напомним, Тимма представляет российский клуб второй раз в карьере. С 2015 по 2017 годы он выступал за петербургский "Зенит".