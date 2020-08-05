Рижская дума займет 1,4 млн евро на строительство велодорожки и перестройку улицы

Средства на эти цели планируется взять в Госказне на срок до десяти лет с отсрочкой выплаты основной суммы до 2 лет.

На эти средства планируется построить велодорожку Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини на участке от Южного моста до ул. Кенгарага, а также перестроить участок улицы Межрозишу от ул. Стурманю до конца улицы.