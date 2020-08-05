В RNP создано новое управление по обеспечению услуг

В новое управление войдут также территориальные участки RNP.

По словам председателя правления RNP Элмара Мартинсонса, аудиторы рекомендовали усилить контроль на всех уровнях работы RNP и усовершенствовать структуру, чтобы повысить доступность и качество услуг.

После создания нового управления уменьшится количество заместителей руководителей, но еще важнее то, что улучшится коммуникация между структурными подразделениями, обеспечивающим повседневные услуги клиентам, отметил Лейшкалнс.