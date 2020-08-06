Видео ⟩ Рэпер St1m о съемках в Риге, саундтреках для кино и предстоящем концерте в Гризинькалнсе

Весной 2020 года St1m выпустил клип "В неожиданном ракурсе" с участием Lee Kei и Johnyboy. Артист объяснил, что он был снят в рамках "17-го независимого" рэп-баттла. Это мероприятие, которое много лет уже существует. Сейчас у этого проекта новая волна популярности. Это связано с тем, что в нем приняли участие такие знаменитости как Оксимирон и Егор Крид и т.д.

"Снимали в Риге, потому что там моя креативная съемочная команда мои друзья", - объяснил Никита.

Несмотря на то, что у Lee Kei и Johnyboy были такие экстравагантные роли они все-таки согласились.

Эта же команда снимала фильм о латвийских бойцах "Без оправданий", для которого St1m написал саундтрек.

"Он рассказывает не только о мотивации в спорте, но и о мотивации в жизни, о том, что нужно никогда не опускать руки и все получится... Основная идея в том, что большую рыбу лучше тащить командой", - рассказал он.

Стоит признать, что песня, которая вошла в фильм была написано давно. Еще в 2019 году и очень вписалась в концепт.

"Ребят я знаю очень давно, но мы как-то нашли общий язык", - подчеркнула он и отметил, что с рижской командой снял 5-6 клипов в рамках рэп-баттла.

Никита признался, что спорт для него - это неотъемлемая часть жизни.

Бокс в его жизни появился недавно, за это он благодарен рижским знакомым. Он провел параллель с музыкой, что для него бокс - это тоже постоянная работа над собой.

St1m указал, что он очень спокойных человек и его трудно вывести из себя. Но была, конечно, одна история. О ней говорили даже именитые рэперы. Но вообще Никита не любит конфликты и рассказывать об "уличных подвигах".

Рэпер подтвердил, что он много раз выступал в Риге, но этот концерт будет особенным.

"Это первый концерт после пандемии, изоляции и карантина... Люди, да и я соскучился по зрителям", - признался артист.

Впервые в Ригу он попал в 2005 году. Наш город ему очень нравится. В Риге он планирует провести три дня с 6 по 8 августа.

St1m также рассказал о программе концерта - это будет нечто экспериментальное. Концерт пройдет сразу после запланированных боев.

"Там не проканают лиричные композиции... Здесь будет что-то злое и мотивационное", - объяснил он.

Само мероприятие начинается в 16.00, но St1m будет кульминацией вечера. Артист выйдет на сцену где-то после 21.00.

Видео: интервью с рэпером St1m