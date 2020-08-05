В распоряжение ВВС попало видео из "лагеря для перевоспитания" уйгуров в Китае

31-летний Гаппар сидит в комнате с зарешеченными окнами и металлической кроватью. Снимая свободной рукой, он показывает, как выглядит помещение.

Видео - новое доказательство того, что в китайском Синьцзяне заключают в "лагеря для перевоспитания" уйгуров, казахов и других представителей мусульманских народностей. Подсчеты ООН свидетельствуют, что в таких лагерях удерживают до миллиона человек. Тысячи детей разлучены со своими родителями, и недавно открывшаяся информация свидетельствует, что женщин вынуждают использовать противозачаточные средства.

Китай настаивает, что это образовательная программа, чтобы побороть экстремизм, и участие в ней добровольно.

Видео Гаппара и сообщения, которые он слал из лагеря, содержат не только обвинения в пытках, но и свидетельствуют о том, что в Китае уйгуры по-прежнему попадают в заключение без выдвижения конкретных обвинений, хоть Китай и утверждает, что большинство "лагеря для перевоспитания" закрыты. Гаппар сфотографировал и документ, который требует у подростков "сожалеть и сдаваться", указав, что психологическое давление оказывается даже на несовершеннолетних.

В МИДе Китая и чиновники Синьцзяна на вопросы ВВС не ответили.

Семья Гаппара уже пять месяцев не получала от мужчины никаких новостей.

Несмотря на то, что они осознают, что публикация видео может привести к наказанию, это шаг отчаяния, чтобы привлечь внимание мира к судьбе уйгуров в Китае.

В 2013 и 2014 годах в Китае произошли нападения на пешеходов и пользователей общественного транспорта, в которых Китай винил уйгурских сепаратистов. В 2018 году в Синьцзяне были построены вместительные лагеря. В августе того года Гаппар был задержан и признан виновным в торговле марихуаной. Его приговорили к 16-месячному заключению. Друзья Гаппара утверждают, что обвинение было сфабриковано.

Он был освобожден в ноябре 2019 года, однако свобода не была долгой. Спустя месяц в его двери постучала полиция и потребовала вернуться в Синьцзян, чтобы закончить простую процедуру регистрации.

Попавшие в распоряжение ВВС материалы свидетельствуют, что Гаппара не подозревали ни в каких преступлениях, однако органы власти указали, что ему "наверное придется несколько дней провести в своей местной общине", - таким эвфемизмом обозначаются лагеря.

15 января этого года семье Гаппара разрешили доставить в аэропорт теплую одежду и мобильный телефон, перед тем, как его доставили в родной Синьцзян. Более месяца спустя семья получила от Гаппара сообщение - ему далось пронести в лагерь мобильный телефон и связаться с миром за его стенами. Он рассказал, что сначала его держали в камере в полицейском участке. "Я видел от 50 до 60 человек, сидевших в небольшом помещении - не больше 50 квадратных метров. Мужчина справа, женщины слева", - писал Гаппар.

"Все носили так называемый "костюм-четверку", черный мешок на голове, наручники и кандалы на лодыжках, которые соединяла металлическая цепочка.