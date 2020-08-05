В распоряжение ВВС попало видео из "лагеря для перевоспитания" уйгуров в Китае

Рука пристегнута к рамке кровати наручниками, на фоне звучат пропагандистские сообщения - такая картина открывается на снятом бывшей моделью Мерданом Гаппаром видео из "лагеря для перевоспитания" уйгуров в Китае. Несколько месяцев назад видео попало в распоряжение ВВС.
31-летний Гаппар сидит в комнате с зарешеченными окнами и металлической кроватью. Снимая свободной рукой, он показывает, как выглядит помещение.
Видео - новое доказательство того, что в китайском Синьцзяне заключают в "лагеря для перевоспитания" уйгуров, казахов и других представителей мусульманских народностей. Подсчеты ООН свидетельствуют, что в таких лагерях удерживают до миллиона человек. Тысячи детей разлучены со своими родителями, и недавно открывшаяся информация свидетельствует, что женщин вынуждают использовать противозачаточные средства.
Китай настаивает, что это образовательная программа, чтобы побороть экстремизм, и участие в ней добровольно.
Видео Гаппара и сообщения, которые он слал из лагеря, содержат не только обвинения в пытках, но и свидетельствуют о том, что в Китае уйгуры по-прежнему попадают в заключение без выдвижения конкретных обвинений, хоть Китай и утверждает, что большинство "лагеря для перевоспитания" закрыты. Гаппар сфотографировал и документ, который требует у подростков "сожалеть и сдаваться", указав, что психологическое давление оказывается даже на несовершеннолетних.
В МИДе Китая и чиновники Синьцзяна на вопросы ВВС не ответили.
Семья Гаппара уже пять месяцев не получала от мужчины никаких новостей.
Несмотря на то, что они осознают, что публикация видео может привести к наказанию, это шаг отчаяния, чтобы привлечь внимание мира к судьбе уйгуров в Китае.
В 2013 и 2014 годах в Китае произошли нападения на пешеходов и пользователей общественного транспорта, в которых Китай винил уйгурских сепаратистов. В 2018 году в Синьцзяне были построены вместительные лагеря. В августе того года Гаппар был задержан и признан виновным в торговле марихуаной. Его приговорили к 16-месячному заключению. Друзья Гаппара утверждают, что обвинение было сфабриковано.
Он был освобожден в ноябре 2019 года, однако свобода не была долгой. Спустя месяц в его двери постучала полиция и потребовала вернуться в Синьцзян, чтобы закончить простую процедуру регистрации.
Попавшие в распоряжение ВВС материалы свидетельствуют, что Гаппара не подозревали ни в каких преступлениях, однако органы власти указали, что ему "наверное придется несколько дней провести в своей местной общине", - таким эвфемизмом обозначаются лагеря.
15 января этого года семье Гаппара разрешили доставить в аэропорт теплую одежду и мобильный телефон, перед тем, как его доставили в родной Синьцзян. Более месяца спустя семья получила от Гаппара сообщение - ему далось пронести в лагерь мобильный телефон и связаться с миром за его стенами. Он рассказал, что сначала его держали в камере в полицейском участке. "Я видел от 50 до 60 человек, сидевших в небольшом помещении - не больше 50 квадратных метров. Мужчина справа, женщины слева", - писал Гаппар.
"Все носили так называемый "костюм-четверку", черный мешок на голове, наручники и кандалы на лодыжках, которые соединяла металлическая цепочка.
В камере не было, где лечь. "Поднял надетый мне на голову мешок и сказал полицейским, что наручники так тесны, что у меня болят суставы рук", - писал Гаппар. "Он на меня гневно закричал:
"Еще раз снимешь капюшон, я тебя убью". После этого я уже не порывался говорить. Я не хотел там умереть".
Из помещений до допросов все время звучали крики.
В камерах были антисанитарные условия, хоть я в то время в Китае бушевала вспышка Covid-19. Когда у Геппара и других заключенных констатировали температуру тела выше 37 градусов, их отвели в другую камеру, где всю ночь держали открытыми окна и было очень холодно. В новой камере звуки пыток были слышны еще лучше.
Когда Гаппар провел в полицейском участке 18 дней, заключенных посадили в микроавтобусы и увезли в неизвестное место. Гаппар, у которого был сильный насморк, отделили от остальных и увели в видимое на видео здание - так называемый "центр эпидемиологического контроля". Там его наручниками приковали к кровати, а охраняли его два человека.
Похоже, никто не заметил в вещах Гаппара мобильный телефон. Попав в новое место, он несколько дней переписывался с семьей, но затем связь внезапно оборвалась. С того времени от Гаппара больше не было никаких вестей.
Власти о местонахождении мужчины или о причинах длительного задержания ничего не сообщили.
ВВС указывает, что аутентичность сообщений Гаппара проверить невозможно, однако опрошенные эксперты считают, что видимое на записи кажется соответствующим правде, особенно звучащие на фоне пропагандистские сообщения. "Синьцзян никогда не был Восточный Туркестаном. Силы сепаратистов здесь и за рубежом политизировали этот географический термин и призвали объединиться тех, кто говорит на тюркском языке и верит в ислам", сообщали они.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!