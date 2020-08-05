В порту Бейрута затонуло круизное судно Orient Queen

"К сожалению, судно, пришвартовавшееся в порту Бейрута, получило значительные повреждения до того, как начала поступать вода, все попытки спасти его были неудачными. В этот черный для истории Ливана день оно затонуло", - цитирует сообщение Национальное новостное агентство Ливана.

Семь членов экипажа пострадали.

Абу Мери скорбит об "обоих умерших смертью мучеников", а также о других жертвах, погибших в результате взрыва.

Он призвал правительство "быстро провести прозрачное расследование и незамедлительно призвать виновных к ответственности".

Во вторник в результате произошедших в порту Бейрута взрывов погибли более 100 человек, еще около 4000 пострадали, а 100 - пропали без вести.

Взрывы произошли в районе порта. Второй взрыв привел к появлению в небе огромного оранжевого шара, после чего последовала ударная волна, уничтожившая порт и здания в его округе.