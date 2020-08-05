Паром свяжет Лиепаю со шведским Карлскруна и немецким Травемюнде

Шведский паромный оператор Stena Line с 13 августа начнет перевозки по маршруту Лиепая - Карлскруна - Травемюнде, сообщили в Лиепайской специальной экономической зоне (СЭЗ).
Как отметили в СЭЗ, этот маршрут обеспечит более широкие возможности торговли и сообщения между странами Балтии и югом Скандинавии. Вначале в порт Карлскруны паром будет заходить только по четвергам на пути из Лиепаи в Травемюнде.
"Мы видим рост спроса на морские перевозки в Балтийском регионе", - отметил руководитель Stena Line в северном регионе Балтийского моря Эрик Тулин, добавив, что в будущем количество рейсов на маршруте может быть увеличено.
На маршруте Лиепая - Карлскруна - Травемюнде под датским флагом курсируют два парома - Stena Gothica и Urd.
Паромный оператор Stena Line обеспечивает перевозки грузов и пассажиров по семи маршрутам в Балтийском море, в том числе на маршруте Вентспилс-Нюнесхамн (Швеция).
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