Правительство примет решение об оказании помощи Ливану

Как сообщалось, Европейская комиссия заявила, что планирует срочно направить в Бейрут более 100 спасателей с автомашинами, собаками и снаряжением для поиска людей в руинах зданий. В операции принимают участие Чехия, Франция, Германия, Польша, Нидерланды, к ним готовы присоединиться и другие страны. Также Евросоюз использует свою спутниковую картографическую систему, чтобы помочь властям Ливана оценить масштабы разрушений.