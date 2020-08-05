Правительство примет решение об оказании помощи Ливану

Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит вопрос об оказании помощи Ливану, в столице которого Бейруте во вторник произошел разрушительный взрыв, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
Премьер выразил соболезнования жителям Ливана, которые в результате взрыва потеряли близких.
Вопрос об оказании помощи Ливану будет рассматриваться на заседании правительства 11 августа.
Как сообщалось, Европейская комиссия заявила, что планирует срочно направить в Бейрут более 100 спасателей с автомашинами, собаками и снаряжением для поиска людей в руинах зданий. В операции принимают участие Чехия, Франция, Германия, Польша, Нидерланды, к ним готовы присоединиться и другие страны. Также Евросоюз использует свою спутниковую картографическую систему, чтобы помочь властям Ливана оценить масштабы разрушений.
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел во вторник. Погибли более 100 человек, 4 тыс. пострадали, судьба 100 человек неизвестна. Причиной взрыва стала детонация 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту с 2015 года.
Галерея: Взрыв в порту Бейрута
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