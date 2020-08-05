Фогелис: Коха открыто заявила, что её цели изменились

"Это время, когда спортсмены должны были находиться на Олимпиаде в Токио, поэтому мы регулярно созваниваемся со спортсменами сборной состава А. Созданные пандемией последствия внесли коррекцию в планы тренировок и цели спортсменов. Ребека сегодня во время разговора открыто заявила, что её цели на следующие 12 месяцев изменились", - отметил Фогелис, добавив, что разговор был профессиональным и на нём не обсуждалась личная жизнь Кохи.

"Тяжелоатлетка сказала, что перенесённые олимпийские игры позволили ей обдумать дальнейший жизненный путь. Мы полностью уважаем и принимаем решение Ребеки и говорим ей спасибо за эти семь лет, что она провела в олимпийской сборной Латвии.

Коха находилась под крылом сборной с 2013 года, но в среду была достигнута договорённость, предусматривающая, что спортсменка до 1 сентября отправит организации заявление, в котором выразит желание выйти из состава А сборной.

"Ребека во время разговора поблагодарила обоих тренеров за проведённое вместе время... Договорились, что спортсменка до конца этого месяца напишет заявление, в котором выразит желание прекратить сотрудничество со сборной", - добавил Фогелис, указав, что видеоконференция была запротоколирована.

Ранее планировалось, что Коха примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Москве с 31 октября по 8 ноября.

В прошлом году в Бухаресте Коха второй раз подряд завоевала титул чемпионки Европы.