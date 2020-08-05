На карантине в эстонском порту стоит корабль, 13 моряков которого заразились коронавирусом

Как рассказала руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус, медиков вызвал капитан корабля, сообщивший, что два человека на борту нуждаются в помощи. Сделанные им тесты на коронавирус дали положительный результат. Одного из моряков медики доставили на лечение в Центральную больницу Ида-Вирумаа, второго госпитализировали в Тарту.

После этого владелец корабля заказал в SYNLAB тестирование всего экипажа, в том числе и тех, кто чувствовал себя нормально. Коронавирус был обнаружен еще у 11 моряков. Всего в экипаже более 20 человек.

По словам Марье Муузикус, поскольку члены экипажа близко общались на протяжении долгого времени, остальные моряки либо уже переболели бессимптомно, либо по какой-то причине не заболели вообще.

"Видно, что заражение случилось не один и не два дня назад", - сказала Марье Муузикус.

По данным Департамента здоровья, никто из экипажа Yara Nauma на берег не сходил. Но четыре человека поднимались на корабль - агент и работники порта. Сейчас они находятся по домам на самоизоляции. Марье Муузикус считает, что жителям Силламяэ в этой ситуации можно не волноваться, поскольку все контакты зараженных установлены.

Об этом же говорит мэр Силламяэ и руководитель городской кризисной комиссии Тынис Калберг:

"С Департаментом здоровья, а также с портом мы обменялись информацией. Сегодня мы знаем, где эти больные и кто с ними сталкивался, и где находятся эти люди. Можно сказать, что департамент контролирует эту ситуацию".

Директор порта по маркетингу Андрей Биров сообщил, что это первый подобный случай, но меры безопасности в порту были приняты еще в марте:

"Два человека в больнице, как вы знаете. 11 человек с положительными тестами находятся на судне. Норвежское судно - это территория Норвегии, и никто оттуда не выходит. У нас на берег сходят не только больные, но и здоровые. Как только началась пандемия, в середине марта было распоряжение руководства порта - мы никого из моряков не пускаем на берег. Зачем нам риски для порта? Двое были транспортированы в больницу, поскольку у них были проблемы со здоровьем".

Yara Nauma - это LPG-танкер, построенный в 2016 году. По информации Андрея Бирова, он используется для перевозки аммиака. В Силламяэ танкер пришел из порта Уусикаупункки на юго-западе Финляндии. По данным отслеживающего движения судов портала Vesselfinder, до финского порта танкер побывал 22-24 июля в двух немецких портах - в Киле, Остермооре и снова в Киле. Поскольку считается, что симптомы Covid-19 проявляются максимум в течение 14 дней после заражения, вероятно, вирус "прибыл" в Силламяэ из одного из этих портов - из Киля, Остермоора или Уусикаупункки.