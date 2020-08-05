В Риге отметят столетие подписания мирного договора между Латвией и Россией в 1920 году

По приглашению министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в столицу Латвии прибудут глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, которые примут участие в мероприятиях в честь годовщины подписания договора.

Во время визита министры обсудят актуальные вопросы безопасности и регионального сотрудничества, а по итогам переговоров выступят на совместной пресс-конференции в 11.30. Также главы МИД проведут двусторонние встречи.

Кроме того, министры иностранных дел примут участие в мероприятии в честь столетия подписания договора в Рижском замке, где к присутствующим обратятся президент Латвии Эгил Левитс, председатель Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На мероприятии будет демонстрироваться снятый по заказу МИД фильм Латвийского телевидения "Мирному договору между Латвией и Россией - 100", а также будет представлен оригинал договора.

Латвия и РСФСР подписали мирный договор в Риге 11 августа 1920 года. Он ознаменовал окончание войны за независимость, которая началась в ноябре 1918 года с вторжения войск РСФСР на территорию только что провозглашенной Латвийской Республики. В мирном соглашении советское правительство добровольно и безоговорочно признало независимость, самостоятельность и суверенность нового государства и отказалось от любых суверенных прав в отношении народа и земли Латвии.

Увидеть оригинал мирного договора можно будет также в Национальном историческом музее (бульв. Бривибас, 32) с 12 по 28 августа.