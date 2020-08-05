Основной капитал airBaltic увеличен с 256 до 506 млн евро

4 августа зарегистрировано внесение в основной капитал авиакомпании 250 млн евро Латвийским государством, что увеличивает участие государства в капитале авиакомпании с 80,05% до 91%.

В июле Еврокомиссия после нескольких месяцев рассмотрения согласовала решение Латвии вложить в основной капитал airBaltic до 250 млн евро для преодоления последствий Covid-19. Эти деньги государство должно вернуть в течение 5-7 лет.