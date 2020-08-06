Описанные в Facebook события о наказании торговцев яблоками произошли шесть лет назад

Скорее неправда - в утверждении содержится крупица правды, однако не приняты во внимание важные факты и/или контекст, таким образом высказывание вводит в в заблуждение или находится вне контекста.

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Пост о произошедшем "сегодня в обеденный перерыв" был опубликован в группе Facebook 3 августа в 7:34. За два дня им поделились 5600 человек. В комментариях многие выразили возмущение и ругали полицию: "И это представители власти? Никаких ценностей не осталось". Однако некоторые комментаторы указали, что пост старый.

Авто поста писал, что "сегодня" пошел в магазин и от увиденного "закипел". Он сообщил, что полиция выписала протокол "пожилой тетушке", которая торговала яблоками из собственного сада. Кроме того, автор поста выразил недоумение в связи с тем, что полиция конфисковала все яблоки и "пошла штрафовать других бабушек". В конце публикации он вопрошает: "И где правда???".

Этот пост почти слово в слово повторяет вызвавшую широкие дискуссии публикацию на Facebook в 2014 году, в ней были описаны идентичные события. Случай привлек и внимание СМИ, которые перепубликовали текст и фотографии свидетеля Кристапа. Его постом поделились 17 тысяч человек. Сейчас, спустя шесть лет, такую информацию опубликовал не Кристап, а другой человек, однако как текст, так и фотографии те же самые, что и в публикации 2014 года.

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Тогда муниципальная полиция Риги пояснила, что на торговлю были получены жалобы от владельца земли и нескольких других торговцев, у которых разрешение на торговлю было. Портал Delfi писал, что конкретного уличного торговца несколько раз предупреждали, однако женщина торговлю продолжала.

В муниципальной полиции Риги Re:Check подтвердили, что описанные в посте от 3 августа события произошли в 2014 году. В полиции пояснили, что оштрафованы были четыре уличных торговца. Однако тогда это не предусматривало денежного штрафа, а только конфискацию товара.

"С того момента полицейская практика значительно изменилась, в частности, за последние пять лет штрафов такого вида к торговцам применять не приходилось", - указал Re:Check представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане. Полиция вызовы на нарушения такого типа получает редко. Кроме того, сейчас в случае жалобы полицейские не только обговаривают с торговцами правила, "но я объясняют, как легко и удобно получить разрешение на уличную торговлю".

Автор поста не ответил на вопросы Re:Check, почему он опубликовал устаревшую на несколько лет информацию как якобы недавний случай. Кроме того, не удалось выяснить, почему автор поста утверждает, что это произошло с ним.

Вывод: описанный в Facebook случай с уличными торговцами произошел в 2014 году, а не в этом. Последние пять лет такие штрафы не применялись, указала муниципальная полиция Риги.