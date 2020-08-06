Видео ⟩ Полина Гагарина впервые заговорила о разводе

Популярная исполнительница Полина Гагарина приняла участие в новом выпуске YouTube-шоу "Конечно, Вася!". Его ведущими являются Юлия Барановская, жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян и блогер Наталья Краснова. В рамках программы певица откровенно высказалась на тему развода.
Речь зашла о том, что разводы стали сейчас трендом и Полина как раз тоже недавно развелась.
"Я никогда не славилась пиаром личной жизни... Я за то, чтобы все оставалось в семье", - объяснила Гагарина.
Исполнительница объяснила, что она абсолютно не прагматичный человек, а скорее романтичный. Но есть момент в заключении брачного контракта.
"Не выстраиваю какую-то стратегию.Мне кажется, это невозможно, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу", - объяснила она.
Жанна Левина-Мартиросян призналась, что она против брачного контракта. Если же мужчина соберется уйти из семьи, то он должен оставить ей все, а также содержать потом несколько дней.
Гагарина же отметила, что для нее главное, чтобы в договоре было прописано, что "если вдруг что, то претензий друг к другу не имеем".
Полина подчеркнула, что она против брачного контракта, ведь многие женщины верят в порядочность людей.
В мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков.
Вокруг расставания ходило множество слухов. Многочисленные издания писали, что Полина и Дмитрий разъехались. По данным прессы, концертная деятельность певицы ведется от имени ООО "Полина Гагарина". Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании с момента ее основания. Три недели назад он был уволен с этой должности. В браке они были 6 лет.
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