Видео ⟩ Полина Гагарина впервые заговорила о разводе

Речь зашла о том, что разводы стали сейчас трендом и Полина как раз тоже недавно развелась.

"Я никогда не славилась пиаром личной жизни... Я за то, чтобы все оставалось в семье", - объяснила Гагарина.

Исполнительница объяснила, что она абсолютно не прагматичный человек, а скорее романтичный. Но есть момент в заключении брачного контракта.

"Не выстраиваю какую-то стратегию.Мне кажется, это невозможно, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу", - объяснила она.

Жанна Левина-Мартиросян призналась, что она против брачного контракта. Если же мужчина соберется уйти из семьи, то он должен оставить ей все, а также содержать потом несколько дней.

Гагарина же отметила, что для нее главное, чтобы в договоре было прописано, что "если вдруг что, то претензий друг к другу не имеем".

Полина подчеркнула, что она против брачного контракта, ведь многие женщины верят в порядочность людей.

В мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков.

Вокруг расставания ходило множество слухов. Многочисленные издания писали, что Полина и Дмитрий разъехались. По данным прессы, концертная деятельность певицы ведется от имени ООО "Полина Гагарина". Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании с момента ее основания. Три недели назад он был уволен с этой должности. В браке они были 6 лет.