Видео ⟩ Что должно произойти, чтобы нитрат аммония взорвался?

"Опасность детонации создает большое количество вещества. Это первое. Второе - длительная высокая температура, и есть пожар вокруг. Если нитрат аммония долгое время получает эту жару, от высокой температуры он может сдетонировать, взорваться. И вторая причина, почему может взорваться, - это очень сильный толчок. Если происходит выстрел, от ударной волны он может взорваться", - пояснила профессор РТУ Мара Юре.

"Минеральное удобрение с нитратом аммония можно везти в багажнике машины и ничего не произойдет. И можно держать в теплице, сарае и ничего ему не будет. Если не будет ранее упомянутых двух вариантов, при которых он взрывается", - указала Юре.

Семь лет назад в Риге на Кундзиньсале начал работать терминал по перегрузке и временному хранению минеральных удобрений Riga fertilizer terminal.

В прошлом году терминал перевалил около 800 тысяч тонн минеральных удобрений с нитратом аммония. В Латвию их везут по железной дороге, а затем из Риги транспортируют дальше на судах.

В 2018 году Государственная служба окружающей среды констатировано, что терминал перевалил больше опасных минеральных удобрений, чем это разрешено в течение года. За общее годовое превышение были применены административная ответственность, административный штраф.

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