Видео ⟩ Хозяева показали щенку питбуля мультфильм "Король Лев". Эту реакцию надо видеть и слышать!

Когда хозяева четырехмесячного щенка Джош и Ханна включили для просмотра диснеевскую сказку "Король Лев", Луна, которая была занята своими игрушками, отвлеклась от всего и стала с интересом следить за сюжетом.

Во время одной из сцен, когда маленький львенок Симба находит бездыханное тело своего отца, собака вдруг стала вести себя беспокойно - она начала скулить и нервничать.

Казалось, что щенок реально понимает суть трагедии и сопереживает Симбе. Более того, в тот момент, когда отчаявшийся львенок лег рядом с телом отца, Луна тоже легла, повторяя движения мультперсонажа. Этот удивительный момент удалось заснять на видео:

"Реакция Луны на происходящее на экране - это самое трогательное из того, что я видел в жизни, - признался Джош. - Мы недостойны собак. Ей всего четыре месяца, а она уже может испытывать сострадание".

Сам эмоциональный щенок, как сообщают СМИ, прошел через многое -

жизнь Луны была непростой: она - один из 12 щенков, которых родила бездомная собака по кличке Мелон, много лет прожившая на улице.

К счастью, после родов молодой маме помогли волонтеры из местного приюта, которым удалось найти новый дом для всех ее щенков.

Луну взяла молодая пара из города Чаттануга - Джош и Ханна, у которых сразу же возникла с ней связь, и вскоре собака стала полноценным членом семьи.

В конце июня Луна даже поучаствовал в церемонии венчания своих хозяев - она поднесла жениху и невесте обручальные кольца.