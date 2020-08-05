На Центральном рынке сразу же после кражи пойман карманник

3 августа в 10 часов утра на Рижском центральном рынке в момент, когда женщина покупала фрукты, к ней подошел незнакомый мужчина и похитил из открытой сумки кошелек, в котором находились 93 евро. Женщина заметила произошедшее и начала громко кричать. Вор бросился бежать.
Недалеко от места происшествия на рынке находились полицейские Центрального участка Госполиции Риги, выполнявшие служебные обязанности. Заметив бегущего мужчину, стражи порядка задержали его и нашли женский кошелек.
В тот момент в Латгальский участок пришла пострадавшая женщина, чтобы написать заявление о преступлении. В тот же участок полицейские привели и задержанного мужчину.
Подозреваемый 1972 года рождения ранее был судим за хранение и употребление наркотических веществ, что было сделано повторно в течение года.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту кражи в небольшом объеме. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до одного года или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.
Полиция напоминает, что карманные кражи обычно совершаются в общественных местах, где собирается много людей - в общественном транспорте и на остановках, на вокзале, в пешеходных туннелях и на рынке. Поэтому в таких местах стоит быть особенно осторожными. Кошельки, мобильные телефоны и другие ценные вещи нужно хранить во внутренних карманах, сумки стоит держать закрытыми, а при возможности их необходимо придерживать рукой. Пострадав от карманной кражи или став ее свидетелем, незамедлительно прямо в момент происшествия нужно звонить в полицию по номеру 110!
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