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Джиган: успешная карьера, семья напоказ, лечение от наркозависимости и прощение жены
Звезда недели

Джиган

ФОТО: https://www.instagram.com/iamgeegun/

2 августа свой день рождения отметил российский хип-хоп-исполнитель Джиган. RUS TVNET решил рассказать о нем в рамках рубрики "Звезда недели". 

Творчество и карьера

Настоящее имя артиста - Денис Устименко-Вайнштейн.

В 2007 году он записал с Тимати и Богданом Титомиром песню "Грязные шлюшки". Вместе с ними и состоялось первое выступление Джигана на большой сцене. 

В этом же году он стал артистом лейбла Black Star. 

Одни из первых его удачных треков вышли в 2011 году. Сначала была выпущена песня с Юлией Савичевой, а потом - с Жанной Фриске. 

В том же году Джиган был приглашен на эпизодическую роль в фильме "Бой с тенью 3: Последний раунд".

Его музыкальная карьера шла в гору. 

31 декабря 2013 года у Джигана закончился контракт с Black Star. С этого момента он стал независимым артистом.

Это не помешало ему выпускать удачные треки и дальше. Его финансовое благополучие только росло. 

Личная жизнь и семья

Несмотря на успешную карьеру, Джиган получил известность благодаря своей семье. Он и его супруга Оксана Самойлова стали настоящим звездным семейством, за которым наблюдали миллионы. 

Оксана и Денис познакомились в 2010 году в ночном клубе. Певец красиво ухаживал за девушкой - дарил огромные букеты, делал подарки, был чутким и внимательным. 

Почти сразу они вместе уехали отдыхать. Денис потом признавался журналистам, что сначала он сомневался и думал, что спешит, но за пару недель у океана понял, что хочет детей именно от этой женщины. Тогда рэпер не имел особого материального достатка. Самойлова же поняла, что хочет быть с этим мужчиной всю свою жизнь.

Официально отношения пара оформила после рождения дочери Ариелы. Пышного торжества не было - на празднике присутствовали самые близкие. 

Дата была выбрана - 12.12.12. Примечательный факт, что свадебное платье Оксана шила сама. 

Пара не остановилась на рождении одной дочери. В 2014 году Оксана Самойлова родила вторую дочь - Лею. Джиган потом писал, что дети в семье - это счастье и дар свыше.

"До рождения детей я был одним, теперь - совершенно другой: ты знаешь, что у тебя есть семья, дети, которые нуждаются в папе, во внимании и заботе с твоей стороны, что нужно больше зарабатывать и пахать, чтобы семья была счастлива", - цитирует рэпера Cosmopolitan.

Оксана неоднократно подчеркивала, что счастлива быть матерью. Рождение третьей дочери - Майи - это лишь подтвердило. 

18 февраля 2020 года на свет появился долгожданный сын пары, которого назвали Давидом.

Оксана Самойлова и Джиган активно транслировали в соцсетях свою идеальную семейную жизнь. Стоит сказать, что модель держалась и опровергала любые слухи, которые ходили о неверности ее мужа. 

Instagram-аккаунты звезд почти полностью посвящены детям и милым моментам из семейной жизни. Оксана не забывала благодарить мужа и рассказывать, как она научилась быть женой.

Джиган благодарен жене за верность и преданность - он дарил ей подарки, снимал в клипах и посвящал песни. Музыкант старался проводить с семьей максимум свободного времени и все это транслировал в Instagram.

Пара не стеснялась демонстрировать свой быт, показывать дом, рассказывать о бизнесе. Оксана и Денис охотно делились с подписчиками счастливыми фрагментами из своей жизни и путешествий с детьми.

Кризис в семье, наркотики, угроза развода

После родов Оксана должна была восстановиться. В этот момент Джиган, по словам журналистов, ушел в отрыв. Артист увлекся запрещенными веществами. 

В какой-то момент он потерял контроль над ситуацией - стал снимать странные прямые эфиры, вел себя нездорово, говорил лишнее на камеру, был замечен в клубах с другими женщинами, просил пятилетнюю дочь принести ему пиво, оскорблял подписчиков и прочее. 

В Telegram-канале "Только никому" появилось видео с артистом в компании многочисленных девушек. После этого модель якобы выгнала рэпера из дома. СМИ писали, что Оксана Самойлова собралась подавать на развод.

После всех этих происшествий Джиган опубликовал видео, в котором предстал в белом халате. 

"Я - психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке", - цитирует звезду StarHit.ru.

Оксана решила спасти мужа и поместила его в элитную лечебницу для тех, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости.

СМИ молниеносно набросились на пару. Заголовки вещали о возможном разводе, ведь Джиган выкладывал новые и новые публикации, где просил прощения у супруги.

Оксана никак не комментировала происходящее. Инсайдеры сообщали, что рэпер поднял на жену руку и она собирается разводиться и лишить его прав на детей. 

Внезапно Самойлова решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

"Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживание", - написала Оксана в Instagram.

Вскоре Джиган вернулся домой из рэхаба и стал публиковать сториз из дома, где он продолжает извиняться перед женой и радоваться встрече с детьми. СМИ ожидали громкого развода, ведь Самойлова подавала заявление, но он все-таки не состоялся. 

Лечение и прощение жены

Сейчас Джиган пытается наладить жизнь после скандальных выходок, за которыми наблюдала вся страна.

Рэпер признался, что прошел курс лечения в клинике для зависимых и теперь отказался даже от курения сигарет.

Кроме того, музыкант пересмотрел свое отношение к людям. Он впервые за много лет решил по-дружески пообщаться с Тимати. Джигана тронуло, что, несмотря на конфликт, коллега поддерживал его в непростой период.

"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить", - говорил он в прямом эфире с основателем Black Star.

"Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна... Родные тоже переживали. Жена меня спасла", - добавил Джиган.

Артист отметил, что если бы не его крепкое здоровье, то он давно бы оказался в психиатрической лечебнице или на том свете.

"Я в шикарном настроении. У меня все хорошо. Недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация  - я стал курить кальян, траву, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После этого люди не возвращаются", - отметил Джиган.

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