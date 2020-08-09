Джиган: успешная карьера, семья напоказ, лечение от наркозависимости и прощение жены

Джиган благодарен жене за верность и преданность - он дарил ей подарки, снимал в клипах и посвящал песни. Музыкант старался проводить с семьей максимум свободного времени и все это транслировал в Instagram.

Пара не стеснялась демонстрировать свой быт, показывать дом, рассказывать о бизнесе. Оксана и Денис охотно делились с подписчиками счастливыми фрагментами из своей жизни и путешествий с детьми.

Кризис в семье, наркотики, угроза развода

После родов Оксана должна была восстановиться. В этот момент Джиган, по словам журналистов, ушел в отрыв. Артист увлекся запрещенными веществами.

В какой-то момент он потерял контроль над ситуацией - стал снимать странные прямые эфиры, вел себя нездорово, говорил лишнее на камеру, был замечен в клубах с другими женщинами, просил пятилетнюю дочь принести ему пиво, оскорблял подписчиков и прочее.

В Telegram-канале "Только никому" появилось видео с артистом в компании многочисленных девушек. После этого модель якобы выгнала рэпера из дома. СМИ писали, что Оксана Самойлова собралась подавать на развод.

После всех этих происшествий Джиган опубликовал видео, в котором предстал в белом халате.

"Я - психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке", - цитирует звезду StarHit.ru.

Оксана решила спасти мужа и поместила его в элитную лечебницу для тех, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости.

СМИ молниеносно набросились на пару. Заголовки вещали о возможном разводе, ведь Джиган выкладывал новые и новые публикации, где просил прощения у супруги.

Оксана никак не комментировала происходящее. Инсайдеры сообщали, что рэпер поднял на жену руку и она собирается разводиться и лишить его прав на детей.

Внезапно Самойлова решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

"Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживание", - написала Оксана в Instagram.

Вскоре Джиган вернулся домой из рэхаба и стал публиковать сториз из дома, где он продолжает извиняться перед женой и радоваться встрече с детьми. СМИ ожидали громкого развода, ведь Самойлова подавала заявление, но он все-таки не состоялся.

Лечение и прощение жены

Сейчас Джиган пытается наладить жизнь после скандальных выходок, за которыми наблюдала вся страна.

Рэпер признался, что прошел курс лечения в клинике для зависимых и теперь отказался даже от курения сигарет.

Кроме того, музыкант пересмотрел свое отношение к людям. Он впервые за много лет решил по-дружески пообщаться с Тимати. Джигана тронуло, что, несмотря на конфликт, коллега поддерживал его в непростой период.

"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить", - говорил он в прямом эфире с основателем Black Star.

"Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна... Родные тоже переживали. Жена меня спасла", - добавил Джиган.

Артист отметил, что если бы не его крепкое здоровье, то он давно бы оказался в психиатрической лечебнице или на том свете.