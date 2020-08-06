Дело о смертельном ДТП с участием Ефремова: второй день суда

Корреспондент портала "Известия"сообщил, что актера привезли в Пресненский суд Москвы. Его адвокат Эльман Пашаев на заседание опаздывает. Было принято решение начать рассмотрение на полчаса позже.

Один из свидетелей суда - Владислав Женжебир - подтвердил, что за рулем был именно Михаил Ефремов. Мужчина подчеркнул, что на дороге Ефремов вел машину "по-хамски" и подрезал его. Он не просто стал свидетелем аварии, после того, как актер покинул автомобиль он подошел к другу Женжебира и попросил сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Я увидел, как несколько людей подбегают и открывают машину Ефремова и помогают ему выйти. Сначала был не понятно, что это он, потом люди начали говорить: Ефремов, Ефремов", - цитирует портал "Известие" свидетеля.

Напомним, во время первого слушания, 5 августа, прокурор заявил, что Ефремов в момент аварии "проявил преступную небрежность" и ехал со скоростью 85 километров в час, превысив установленный лимит на 25 километров в час.

Сотрудник ДПС, который был на месте ДТП, сообщил, что в тот вечер артист находился в состоянии сильного опьянения: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05-1,25 промилле алкоголя.

На вопрос адвоката, помнит ли он, как его возили на освидетельствование, Ефремов ответил отрицательно.

Второй сотрудник ДПС, которого допрашивали на слушаниях, заявил, что именно Михаил был за рулем, больше никого в машине не было: по его словам, это подтверждали свидетели и сам актер.

Также представитель гражданской супруги Сергея Захарова, погибшего в ДТП, просил признать женщину потерпевшей по делу (они вместе прожили 23 года). Об этом пишет "Интерфакс". Но суд отклонил это ходатайство.

Несмотря на показания актера, есть экспертиза ДНК, которая показывала, что что Михаил Ефремов управлял своим автомобилем во время ДТП на Садовом кольце.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.