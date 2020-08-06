За прошедшие сутки в Латвии выявлено 18 новых случаев Covid-19

Сообщается, что два заболевших вернулись из-за границы (Сербия, Ирландия), 9 заболевших связаны со вспышкой в Мурьянской спортивной гимназии, информация по еще семи заболевшим уточняется. SPKC начало эпидемиологическое расследование.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 207 909 тестов на Covid-19, выявлены 1275 инфицированных. На данный момент выздоровели 1070 человек, умерло 32 человека.

За сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся шесть человек, все с заболеванием средней тяжести.

Выписан из стационаров 191 человек.