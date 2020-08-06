В результате аварии в Земгале погиб один человек

В среду в результате дорожно-транспортного происшествия в Земгале погиб один человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
За сутки в стране зарегистрировано 109 ДТП, в 16 авариях пострадали 17 человек, в том числе пять пешеходов и три велосипедиста.
За агрессивное вождение за прошедшие сутки оформлено четыре протокола, восемь водителей задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
В целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 346 протоколов.
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