Чт, 6.08.2020
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В результате аварии в Земгале погиб один человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду в результате дорожно-транспортного происшествия в Земгале погиб один человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

За сутки в стране зарегистрировано 109 ДТП, в 16 авариях пострадали 17 человек, в том числе пять пешеходов и три велосипедиста.

За агрессивное вождение за прошедшие сутки оформлено четыре протокола, восемь водителей задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 346 протоколов.

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