В Елгаве и Айзкраукле будет курсировать беспилотный автобус

Проект направлен на улучшение экологически чистых транспортных систем в городах за счет использования разнообразных видов городского транспорта и обслуживания большего числа жителей.

"В рамках проекта Sohjoa Baltic Латвия сделает большой шаг вперед в использовании беспилотного транспорта, изучая, популяризируя и проверяя на практике возможности использовать в системе общественного транспорта автономные беспилотные электроавтобусы", - подчеркнула представитель ZPR.

В Елгаве беспилотный автобус начнет курсировать с 14 августа. Он будет ездить по маршруту от входа на остров Паста до реконструированной зоны активного отдыха, а в Айзкраукле - с 9 сентября по маршруту от Музея истории и искусства до улицы Лачплеша. В обоих городах автобус будет курсировать две недели.

Автономный автобус будет ездить самостоятельно, запланированные маршруты в настоящее время программируются. С помощью различных датчиков автобус будет воспринимать окружающую среду и "знать", когда тормозить или полностью останавливаться.

Однако жителям рекомендуется быть осторожными, не создавать искусственных препятствий, не идти впереди автобуса или иным образом мешать работе транспортного средства как во время его программирования, так и во время работы.

В автобусе будет постоянный сопровождающий, который при необходимости сможет взять его под свой контроль.

Как отметила Луяне, ZPR уже в течение длительного времени участвует в проектах, нацеленных на использование "зеленой" энергии и экологически чистого транспорта. В сотрудничестве с министерствами сообщения, охраны среды и регионального развития и Дирекцией безопасности дорожного движения реализовывать такие проекты планируется и в дальнейшем.

Бюджет проекта Sohjoa Baltic составляет 3,8 млн евро, из них 2,8 млн евро предоставлено программой сотрудничества региона Балтийского моря Interreg. Sohjoa Baltic объединяет партнеров из Финляндии, Эстонии, Швеции, Латвии, Германии, Польши, Норвегии и Дании.