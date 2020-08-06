"Выиграть или вернуться домой". Теодор Блюгер забросил свою первую шайбу, но его команда проиграла

Представляемый Блюгером клуб "Питтсбург Пингвинз" проиграл "Монреаль Канадиенс" со счётом 3:4 (2:1, 1:2, 0:1). Таким образом, в плей-офф Кубка Стэнли, "Монреаль" вышел вперёд со счётом 2:1.

"Я думаю, что мы просто немного убрали ногу с педали газа", - сказал Блюгер после игры. "Затем импульсы изменились. Они смогли забросить две шайбы. Мы просто не могли найти путь назад, мы не могли найти способ вернуться в игру", - отмечает хоккеист.

Латвийский нападающий провёл на льду 12 минут и 57 секунд (5:17 в численном меньшинстве), забросил шайбу, сделал два броска, один раз применил силовой приём, выиграл 9 из 17 бросков и завершил игру с положительным коэффицентом полезности "+1".

"Трудно выделить одну вещь, которая решила судьбу игры. Я думаю, мы просто недостаточно хорошо защищались", - добавил Блюгер.

Для Блюгера это была четвёртая игра в турнире плей-офф НХЛ в карьере, и он впервые отличился заброшенной шайбой.

"Я рассчитываю на большую настойчивость", - сказал тренер "Питтсбурга" Майк Салливан. "Вы прижаты к стене. Вы должны выиграть. Вы должны выиграть или вернуться домой. Наши ребята понимают, что поставлено на карту. Мы уже были в подобной ситуации раньше. Мы просто должны сыграть в нашу лучшую игру", - добавляет тренер.

Следующая игра, которая в случае проигрыша "Питтсбурга" может стать последней, состоится в пятницу, а накануне "Коламбус Блю Джекетс" с Элвисом Мерзликиным и Матисом Кивелниексом в составе сразится с "Торонто Мэйпл Лифс".