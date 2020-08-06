Украина запросила у Беларуси выдачу россиян из ЧВК Вагнера

"Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами. Мы сделали запрос об их выдаче Украине", - сказал Кулеба.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными "вагнеровцами".

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Минск заявил, что это бойцы ЧВК, которые приехали для организации терактов и массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые запланированы на 9 августа. Некоторые из них имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе.

В Москве утверждают, что это "сотрудники частного охранного предприятия", которые транзитом через Беларусь ехали в Турцию. Через два дня российская сторона усилила наблюдение на границе с Беларусью: водителей заставляют проходить паспортный контроль.

Киев заявил, что потребует экстрадиции задержанных. Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с Лукашенко по телефону.