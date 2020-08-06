Украина запросила у Беларуси выдачу россиян из ЧВК Вагнера

Украина запросила у властей Белоруссии выдачу россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.
"Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами. Мы сделали запрос об их выдаче Украине", - сказал Кулеба.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными "вагнеровцами".
29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Минск заявил, что это бойцы ЧВК, которые приехали для организации терактов и массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые запланированы на 9 августа. Некоторые из них имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе.
В Москве утверждают, что это "сотрудники частного охранного предприятия", которые транзитом через Беларусь ехали в Турцию. Через два дня российская сторона усилила наблюдение на границе с Беларусью: водителей заставляют проходить паспортный контроль.
Киев заявил, что потребует экстрадиции задержанных. Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с Лукашенко по телефону.
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