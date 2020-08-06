Задержан грабитель кафе в Старой Риге. Неделю назад он уже попадался на краже

В кафе было несколько камер, которые зафиксировали внешний вид грабителя. Для установления личности видеозапись была передана сотрудникам городского центра видеонаблюдения.

Видео: Задержание грабителя

Примерно через пять часов сотрудники городского центра видеонаблюдения заметили на камерах человека, подходящего под описание. Грабитель вернулся в Старый город, информация об этом была передана ближайшему патрулю Рижской муниципальной полиции.

Следуя указаниям центра видеонаблюдения, мужчину догнали и задержали на улице Аудею. Грабитель отрицал предъявленные ему обвинения до тех пор, пока один из сотрудников полиции не показал на мобильном телефоне записи с камеры из кафе. Задержанный перестал отрицать свою причастность к произошедшему только после того, как понял, что его лицо хорошо видно на видеозаписях.

В свою очередь при проверке личных данных задержанного выяснилось, что буквально неделю назад он уже попадал под внимание Рижской муниципальной полиции - за кражу рыболовного снаряжения из дома на улице Альфреда Калниня.