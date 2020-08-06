Задержан грабитель кафе в Старой Риге. Неделю назад он уже попадался на краже

Ночью 1 августа Госполиция обратилась к сотрудникам Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции с информацией о недавней краже в одном из кафе Старого города. Некий мужчина зашел в кафе, проскользнул за прилавок и взял деньги из кассы.
В кафе было несколько камер, которые зафиксировали внешний вид грабителя. Для установления личности видеозапись была передана сотрудникам городского центра видеонаблюдения.
Видео: Задержание грабителя
Примерно через пять часов сотрудники городского центра видеонаблюдения заметили на камерах человека, подходящего под описание. Грабитель вернулся в Старый город, информация об этом была передана ближайшему патрулю Рижской муниципальной полиции.
Следуя указаниям центра видеонаблюдения, мужчину догнали и задержали на улице Аудею. Грабитель отрицал предъявленные ему обвинения до тех пор, пока один из сотрудников полиции не показал на мобильном телефоне записи с камеры из кафе. Задержанный перестал отрицать свою причастность к произошедшему только после того, как понял, что его лицо хорошо видно на видеозаписях.
В свою очередь при проверке личных данных задержанного выяснилось, что буквально неделю назад он уже попадал под внимание Рижской муниципальной полиции - за кражу рыболовного снаряжения из дома на улице Альфреда Калниня.
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