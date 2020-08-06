Вспышка Covid-19 в Мурьянской спортивной гимназии: заболели 10 учащихся из разных городов

Учебное заведение подало заявку на выездное обследование, чтобы сделать тесты оперативно.

Чеверс рассказал, что в настоящее время Covid-19 подтвержден у десяти учащихся отделения велоспорта и их тренера, которые в течение последнего месяца участвовали в соревнованиях в Эстонии, Литве и Латвии.

Негативные тесты были у двух воспитанников гимназии и одного тренера. В настоящее время все заболевшие учащиеся находятся в гимназии.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) рекомендовал руководству гимназии связаться с родителями заболевших учеников и договориться о возможности перевезти их домой, где они будут находиться на карантине и под наблюдением семейных врачей.

Заболели учащиеся из разных городов - Лиепаи, Кулдиги, Риги, Смилтене и др.

"Сегодня утром самочувствие у них хорошее, немного повышена температура только у двух. Медицинский персонал школы признан контактными лицами, поэтому три медика и замдиректора находятся в самоизоляции", - сообщил Чеверс.

Он отметил, что занятия в гимназии были организованы с соблюдением всех рекомендаций Министерства образования и науки - разные группы учащихся тренировались в разное время, чтобы избежать контактов, так же было организовано их питание.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1829 тестов на Covid-19, выявлено 18 новых случаев заболевания, в том числе половина связана со вспышкой в Мурьянской спортивной гимназии.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 207 909 тестов на Covid-19, выявлено 1275 инфицированных. Умерли за время пандемии 32 человека, выздоровели 1070.