Чт, 6.08.2020
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Победа любой ценой? Лидер велогонки пихнул конкурента на железные ограждения, тот в коме

ФОТО: EPA/Scanpix

Фабио Якобсен, велогонщик команды Deceuninck-Quick получил тяжёлые травмы в результате столкновения с Диланом Груневегеном из команды Jumbo-Visma на финише первого этапа велогонки "Тур Польши", сообщает Sports.ru

"Тур Польши" в велоспорте стартовал с ужасной аварии, которую спровоцировал голландец Дилан Груневеген (Jumbo-Visma).

В заключительной части гонки Дилан Груневеген толкнул Фабио Якобсена, из-за чего тот на большой скорости влетел в железное ограждение. Фабио ввели в искусственную кому из-за множества повреждений. Позже команда заявила, что велосипедист находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Дилана Груневегена дисквалифицировали сразу, но его ожидают более серьёзные последствия.

Разбор видео:

На спринтерском финише Груневеген лидирует, но из-за спины ускоряется другой голландец - Фабио Якобсен из Deceuninck-Quick. Заметив соперника периферическим зрением, Груневеген начал теснить его вправо, к ограждениям.

ФОТО: EPA/Scanpix

Они сместились от разметки к ограждениям: лидер уже не держит свою траекторию, а однозначно блокирует соперника. За 10 метров до черты они практически поравнялись, но Груневеген выставил правый локоть-шлабгаум.

ФОТО: EPA/Scanpix

Якобсен, у которого не осталось места ни по сторонам, ни спереди, бросил борьбу: он перестал крутить педали.

ФОТО: EPA/Scanpix

А Груневеген для надежности сделал движение плечом вправо – и Якобсен на скорости равной примерно 60 км/ч врезался в металлические барьеры, перевернулся через голову и снес стоявшего сразу за барьером фотографа.

ФОТО: EPA/Scanpix

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