Чт, 6.08.2020
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Видео ⟩ На тропе у озера в Валкском крае засняли двух медвежат

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Некий житель Валкского края запечатлел двух маленьких медвежат, лакомившихся черникой и лазающих по деревьям.

Кадры с забавными малышами, встреченными в окрестностях Валки, вызвали большой отклик у пользователей соцсети Facebook. Медвежат удалось заснять, когда они карабкались по дереву, а также прогуливались среди черничных кустов.

Стоит отметить, что в последнее время все чаще появляется информация о медведях в латвийских лесах.

Их популяция в Латвии растет. По словам экспертов, на данный момент в нашей стране проживает от 20 до 50 животных этого вида.

Однако чаще всего можно встретить не самого медведя, а оставленные им следы или разрушения. Поэтому кадры, снятые очевидцем, очень ценны!

Видео: Айнис Аболиньш

Šodien divi mazi lāču bērni pusdieno mellenēs pie Kokšu ezeriem 🥰 #valkaspagasts #lācis #mellenes #Kokšudabastaka

Posted by Sanita Āboliņa on Trešdiena, 2020. gada 5. augusts

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