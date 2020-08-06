Вскоре начнутся переговоры о бюджете 2021 года

Предполагается, что вскоре начнутся двусторонние переговоры между политиками о разработке бюджета 2021 года, свидетельствует неофициальная информация агентства LЕТА.
Допускается, что этот процесс будет долгим, потребуются также переговоры с партнерами по коалиции и министерствами.
В соответствии с графиком, 18 августа правительство должно рассмотреть доклад о базе бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы, о макроэкономических показателях, прогнозе поступлений и балансе бюджета.
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