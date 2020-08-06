В Литве за сутки выявлено 24 новых случая Covid-19, в Эстонии - 11

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 956 тестов на Covid-19, выявлено 11 позитивных результатов.

По состоянию на утро 6 августа госпитализация из-за коронавируса требовалась в девяти пациентам. Новых летальных исходов за сутки не было. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

Следующие две недели являются для Эстонии критическими, в течение которых можно взять вспышки вируса под контроль, сообщил департамент здравоохранения Эстонии.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2171, сообщили в Минздраве.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет 2171, коронавирусом больны 421 человека, 1656 человек выздоровели. От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 112 завозных случаев.