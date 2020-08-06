В пятницу в Курземе и Земгале ожидается до +29 градусов

В пятницу на большей части территории Латвии воздух прогреется до +26...+29 градусов, местами на побережье и северо-востоке страны максимальная температура составит +22...+25 градусов, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха в ночь на пятницу составит +10...+16 градусов.
Завтра ожидается солнечная погода без осадков, только в Видземе и Латгале возможна небольшая облачность.
Ночная температура в Риге составит до +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, у моря - до +24 градусов.
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