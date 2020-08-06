Эпидемиолог: реальное количество больных Covid-19 в Латвии может быть выше, но не превышает 1% населения

Серологические исследования, или тесты на антитела, дающее более верное представление о распространении Covid-19, уже делаются в Эстонии, а в Латвии только планируются.

На вопрос о случаях, когда в ходе эпидемиологического расследования не удалось установить источник заражения, Перевощиков ответил, что сегодня выявлено два таких случая, так как люди посещали общественные места и не указали конкретные контакты. Однако, по словам специалиста, таких случаев намного меньше, чем тех, которые удается отследить, причем количество неотслеживаемых случаев не растет.

Из сегодняшних зараженных известно, что четыре человека заразились за границей - в Сербии, Бельгии, Ирландии и Люксембурге, а один случай, вероятно, связан с контактами с человеком, побывавшим за границей.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1829 тестов на Covid-19, выявлено 18 новых случаев заболевания, в том числе половина связана со вспышкой в Мурьянской спортивной гимназии.