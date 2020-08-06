Чт, 6.08.2020
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Заболеваемость Covid-19 растет во всех странах Балтии

Иллюстративное фото

ФОТО: Eze Amos / AFP

В последнее время во всех трех странах Балтии наблюдается рост заболеваемости Covid-19, заявил в четверг директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Однако на сегодняшний день заболеваемость в Латвии в два раза ниже, чем в Литве и Эстонии.

Прирост заболеваемости наблюдается по всей Европе - за последние семь дней зарегистрировано 70 000 случаев заболевания, что на 22% больше, чем за предыдущие семь дней, сказал Перевощиков. Однако мировые данные выглядят немного оптимистичнее - тенденция роста заболеваемости не продолжается.

Вчера, 5 августа, в Литве было зарегистрировано 24 новых случая Covid-19, в Эстонии - десять.

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