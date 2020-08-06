Власти Беларуси сорвали митинг Тихановской, а в России вынесли приговор по "Новому величию"

В этом выпуске:

Власти Беларуси не дали провести митинг в Минске кандидатке от оппозиции Светлане Тихановской: на месте, где она собиралась это сделать, объявили День железнодорожника.

В России вынесли приговор по делу "Нового величия": три человека получили до 7 лет колонии, в том числе те, кто говорили о пытках.

В Москве вынесли приговор по "Новому величию"

В Москве вынесли приговор по "Новому величию". Суд признал фигурантов дела виновными в создании "экстремистского сообщества": Руслан Костыленков получил семь лет колонии общего режима; Петр Карамзин - шесть с половиной лет колонии общего режима; Вячеслав Крюков - шесть лет колонии общего режима.

Остальные четыре фигуранта дела получили условные сроки: Максим Рощин - шесть с половиной лет условно; Дмитрий Полетаев - шесть лет условно; Мария Дубовик - шесть лет условно; Анна Павликова - четыре года условно.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 06.08.2020

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